12 ноября 2025 СРЕДА
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Новости
Транзитный маршрут, ранее переданный на баланс области, отремонтировали за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Это центральная улица в районном центре, которая обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград», по ней можно добраться до таких объектов соцсферы, как детский сад, школа; вблизи находится поликлиника и ЦРБ. Протяженность транзитного маршрута составляет 3,2 км.

Ранее специалисты министерства дорожного хозяйства области выезжали на объект и общались с местными жителями. Одним из положительных моментов сельчане назвали восстановление тротуара на мосту через реку Чернава. Это искусственное сооружение находится на улице Зеленая.

На самой дороге было выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство двух слоев асфальтобетона: выравнивающего и верхнего, нанесена разметка.

Также жителям предлагается сравнить дороги до ремонта и после. Пост с фотографиями специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в группе нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в соцсети вконтакте.