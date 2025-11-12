В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу

просмотров: 131

Транзитный маршрут, ранее переданный на баланс области, отремонтировали за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Это центральная улица в районном центре, которая обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград», по ней можно добраться до таких объектов соцсферы, как детский сад, школа; вблизи находится поликлиника и ЦРБ. Протяженность транзитного маршрута составляет 3,2 км.Ранее специалисты министерства дорожного хозяйства области выезжали на объект и общались с местными жителями. Одним из положительных моментов сельчане назвали восстановление тротуара на мосту через реку Чернава. Это искусственное сооружение находится на улице Зеленая.На самой дороге было выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство двух слоев асфальтобетона: выравнивающего и верхнего, нанесена разметка.Также жителям предлагается сравнить дороги до ремонта и после. Пост с фотографиями специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в группе нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в соцсети вконтакте.