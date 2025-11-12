В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
Транзитный маршрут, ранее переданный на баланс области, отремонтировали за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Это центральная улица в районном центре, которая обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград», по ней можно добраться до таких объектов соцсферы, как детский сад, школа; вблизи находится поликлиника и ЦРБ. Протяженность транзитного маршрута составляет 3,2 км.
Ранее специалисты министерства дорожного хозяйства области выезжали на объект и общались с местными жителями. Одним из положительных моментов сельчане назвали восстановление тротуара на мосту через реку Чернава. Это искусственное сооружение находится на улице Зеленая.
На самой дороге было выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство двух слоев асфальтобетона: выравнивающего и верхнего, нанесена разметка.
Также жителям предлагается сравнить дороги до ремонта и после. Пост с фотографиями специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в группе нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в соцсети вконтакте.