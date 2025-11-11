11 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников

Новости
Встреча министра образования области Александра Пажитнева и представителя инициативной группы по строительству новой современной школы в пос. Молодежный Ленинского района г. Саратова Анастасии Морозовой с активом районного родительского сообщества была посвящена созданию современной и комфортной образовательной среды в строящемся общеобразовательном учреждении

.

Ключевой темой диалога стала организация плавного и удобного перевода учащихся в новое учреждение, а также возможности уже в настоящее время планирования обучения воспитанников детских садов для будущего обучения в новой школе. Министр сообщил, что для формирования списков будущих учеников проведут предварительное анкетирование родителей.

«Принципиально важно, чтобы формирование происходило с учетом мнения и пожеланий семей. Наша главная задача – обеспечить максимально комфортные условия для адаптации и обучения каждого ребенка», – подчеркнул министр.

Особое внимание на встрече уделили организации второй половины дня. Новое образовательное учреждение будет работать в формате «школы полного дня», где дети смогут не только осваивать основную программу, но и посещать разнообразные кружки и секции, а также находиться в группах продленного дня под присмотром опытных педагогов. Отдельно обсудили кадровое обеспечение будущего образовательного учреждения.

«Все обсуждаемые меры направлены на достижение одной цели: создание благоприятной, современной и безопасной среды, где каждый ребенок сможет гармонично развиваться и с удовольствием учиться», – сказала Анастасия Морозова, которой родительское сообщество доверило контроль за ходом строительства.

«Преимуществом новой школы станет не только обучение в современных условиях, но и уроки только в первую смену. Сегодня я смогла задать все волнующие меня вопросы, и теперь уверена, что у моей дочери будет возможность дойти до школы по безопасному маршруту, а также посещать различные дополнительные занятия по выбору», – отметила одна из родительниц по итогам встречи.