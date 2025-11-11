11 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:58 | 11 ноября
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников
17:30 | 11 ноября
16 премьер представят театры до конца года
16:30 | 11 ноября
Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»
15:00 | 11 ноября
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»
14:30 | 11 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
13:30 | 11 ноября
Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025
12:53 | 11 ноября
Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом
12:30 | 11 ноября
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»
11:22 | 11 ноября
В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины
10:00 | 11 ноября
Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В ноябре в Саратовском театре кукол «Теремок» состоялась премьера спектакля «Дядя Стёпа», который был реализован благодаря федеральному проекту «Культура малой родины». Главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РФ Геннадий Шугуров вместе с художником Татьяной Стариковой создали уникальную постановку, погружающую зрителей в атмосферу советского детства. Спектакль объединяет поколения, предлагая знакомство с добрым и смелым героем по мотивам поэм Сергея Михалкова — «Дядя Стёпа» и «Дядя Стёпа – милиционер».

- Успешно завершена реализация федерального проекта «Культура малой родины», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Финансирование 2025 года составляет 46,4 млн рублей. В проекте «Местный Дом культуры» принимали участие 52 дома культуры из 13 районов области, в настоящее время в 13 ДК проведён текущий ремонт, для 52 домов культуры приобретено световое и звуковое оборудование. В рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» в 2025 году подготовлено 16 театральных премьер в детских театрах до конца текущего года. Общий объем финансирования составляет 26,4 млн рублей. С 2025 года к участию в проекте присоединился муниципальный Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчик». Также в рамках проектов проведена работа по модернизации материально-технического оснащения театров на сумму 7,529 млн рублей. Приобретено звуковое, световое и другое профессиональное оборудование, мебель для театра кукол «Теремок», областного театра оперетты, Балаковского ТЮЗа, театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчик», Театра магии и фокусов «Самокат», Вольского и Балашовского драматических театров.