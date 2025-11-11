16 премьер представят театры до конца года

просмотров: 68

В ноябре в Саратовском театре кукол «Теремок» состоялась премьера спектакля «Дядя Стёпа», который был реализован благодаря федеральному проекту «Культура малой родины». Главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РФ Геннадий Шугуров вместе с художником Татьяной Стариковой создали уникальную постановку, погружающую зрителей в атмосферу советского детства. Спектакль объединяет поколения, предлагая знакомство с добрым и смелым героем по мотивам поэм Сергея Михалкова — «Дядя Стёпа» и «Дядя Стёпа – милиционер».- Успешно завершена реализация федерального проекта «Культура малой родины», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Финансирование 2025 года составляет 46,4 млн рублей. В проекте «Местный Дом культуры» принимали участие 52 дома культуры из 13 районов области, в настоящее время в 13 ДК проведён текущий ремонт, для 52 домов культуры приобретено световое и звуковое оборудование. В рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» в 2025 году подготовлено 16 театральных премьер в детских театрах до конца текущего года. Общий объем финансирования составляет 26,4 млн рублей. С 2025 года к участию в проекте присоединился муниципальный Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчик». Также в рамках проектов проведена работа по модернизации материально-технического оснащения театров на сумму 7,529 млн рублей. Приобретено звуковое, световое и другое профессиональное оборудование, мебель для театра кукол «Теремок», областного театра оперетты, Балаковского ТЮЗа, театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчик», Театра магии и фокусов «Самокат», Вольского и Балашовского драматических театров.