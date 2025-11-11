11 ноября 2025 ВТОРНИК
17:58 | 11 ноября
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников
17:30 | 11 ноября
16 премьер представят театры до конца года
16:30 | 11 ноября
Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»
15:00 | 11 ноября
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»
14:30 | 11 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
13:30 | 11 ноября
Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025
12:53 | 11 ноября
Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом
12:30 | 11 ноября
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»
11:22 | 11 ноября
В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины
10:00 | 11 ноября
Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»
В Дне открытых дверей для будущих первокурсников приняли участие порядка 200 выпускников школ города и района, педагоги общеобразовательных школ и их родители. Всем присутствующим была предоставлена возможность не только познакомиться с учебным заведением, задать вопросы руководству и сегодняшним студентам, узнать об актуальных образовательных программах, условиях приёма и обучения, но и ощутить атмосферу учебного заведения.

Гостям показали фрагменты из студенческой жизни, продемонстрировали все виды кружков и секций, после чего будущие абитуриенты стали участниками уникального профориентационного мероприятия «Студент на час».

Преподаватели профессиональных дисциплин продемонстрировали для школьников мастер-классы на темы «Технология выполнения внутривенной инъекции», «Оказание первой помощи ребенку», «Сердечно-легочная реанимация», «Изготовление твердой лекарственной формы», «Лекарственный калейдоскоп», а также проверили основные показатели здоровья у всех желающих.

Особый интерес у участников вызвала интерактивная часть программы, а именно стол Пирогова, на котором они рассмотрели скелет человека, кровеносную и нервную системы, внутренние органы и даже увидели части тела в разрезе.

Ярким и запоминающимся моментом для школьников стал конкурс на лучшее фото в стенах колледжа. Ребята проявили свою креативность, а самые оригинальные получили памятные подарки.

«Мы предоставили школьникам возможность попробовать себя в роли специалистов. Молодые люди смогли самостоятельно провести манипуляции на учебных симуляторах, изготовить лекарственные формы и отработать навыки оказания первой помощи. «Студент на час» — это прекрасная возможность показать ребятам богатый спектр медицинских профессий. Так они могут лучше понять специфику работы, выбрать понравившееся направление и узнать, какие возможности им предлагает мир медицины. Надеюсь, в будущем году многие из них осознанно пополнят ряды наших студентов», - поделилась директор колледжа Марина Бахарева.