Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»

просмотров: 82

В Дне открытых дверей для будущих первокурсников приняли участие порядка 200 выпускников школ города и района, педагоги общеобразовательных школ и их родители. Всем присутствующим была предоставлена возможность не только познакомиться с учебным заведением, задать вопросы руководству и сегодняшним студентам, узнать об актуальных образовательных программах, условиях приёма и обучения, но и ощутить атмосферу учебного заведения.Гостям показали фрагменты из студенческой жизни, продемонстрировали все виды кружков и секций, после чего будущие абитуриенты стали участниками уникального профориентационного мероприятия «Студент на час».Преподаватели профессиональных дисциплин продемонстрировали для школьников мастер-классы на темы «Технология выполнения внутривенной инъекции», «Оказание первой помощи ребенку», «Сердечно-легочная реанимация», «Изготовление твердой лекарственной формы», «Лекарственный калейдоскоп», а также проверили основные показатели здоровья у всех желающих.Особый интерес у участников вызвала интерактивная часть программы, а именно стол Пирогова, на котором они рассмотрели скелет человека, кровеносную и нервную системы, внутренние органы и даже увидели части тела в разрезе.Ярким и запоминающимся моментом для школьников стал конкурс на лучшее фото в стенах колледжа. Ребята проявили свою креативность, а самые оригинальные получили памятные подарки.«Мы предоставили школьникам возможность попробовать себя в роли специалистов. Молодые люди смогли самостоятельно провести манипуляции на учебных симуляторах, изготовить лекарственные формы и отработать навыки оказания первой помощи. «Студент на час» — это прекрасная возможность показать ребятам богатый спектр медицинских профессий. Так они могут лучше понять специфику работы, выбрать понравившееся направление и узнать, какие возможности им предлагает мир медицины. Надеюсь, в будущем году многие из них осознанно пополнят ряды наших студентов», - поделилась директор колледжа Марина Бахарева.