11 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:58 | 11 ноября
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников
17:30 | 11 ноября
16 премьер представят театры до конца года
16:30 | 11 ноября
Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»
15:00 | 11 ноября
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»
14:30 | 11 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
13:30 | 11 ноября
Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025
12:53 | 11 ноября
Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом
12:30 | 11 ноября
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»
11:22 | 11 ноября
В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины
10:00 | 11 ноября
Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»

Новости
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»


Всероссийская муниципальная премия «Служение» - это высшая награда для муниципальных служащих.

Саратовская область является одним из лидеров по подаче заявок на III премию. В целом по стране количество индивидуальных и командных заявок превысило 15 тысяч.

«За каждой заявкой стоит целая история, когда люди находят нестандартные решения, чтобы улучшить жизнь в своих муниципалитетах или поддержать тех, кто в этом нуждается», — рассказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

В этом году учреждены 2 новые номинации: «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Также участникам доступны такие номинации, как «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Великое наследие для будущих поколений», «Диалог с населением — открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны».

Номинировать проект или управленческое решение, реализованное в муниципалитете, органах местного самоуправления, сельских сообществах и других институтах муниципальной власти могут главы муниципального образования, сотрудники муниципалитета, председатели ТОС, муниципальные депутаты.

Для этого до 21 ноября нужно заполнить анкету на сайте премияслужение.рф.

Победители будут определены в ходе всенародного голосования весной 2026 года.

Напомним, в 2025 году победителем Премии «Служение» от Саратовской области стал глава Аткарского района Виктор Елин с проектом «Наставничество, как путь к профессиональному уровню» (номинация «Институт наставничества – для будущего страны»).