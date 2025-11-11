Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»

просмотров: 96

Всероссийская муниципальная премия «Служение» - это высшая награда для муниципальных служащих.Саратовская область является одним из лидеров по подаче заявок на III премию. В целом по стране количество индивидуальных и командных заявок превысило 15 тысяч.«За каждой заявкой стоит целая история, когда люди находят нестандартные решения, чтобы улучшить жизнь в своих муниципалитетах или поддержать тех, кто в этом нуждается», — рассказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.В этом году учреждены 2 новые номинации: «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Также участникам доступны такие номинации, как «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Великое наследие для будущих поколений», «Диалог с населением — открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны».Номинировать проект или управленческое решение, реализованное в муниципалитете, органах местного самоуправления, сельских сообществах и других институтах муниципальной власти могут главы муниципального образования, сотрудники муниципалитета, председатели ТОС, муниципальные депутаты.Для этого до 21 ноября нужно заполнить анкету на сайте премияслужение.рф.Победители будут определены в ходе всенародного голосования весной 2026 года.Напомним, в 2025 году победителем Премии «Служение» от Саратовской области стал глава Аткарского района Виктор Елин с проектом «Наставничество, как путь к профессиональному уровню» (номинация «Институт наставничества – для будущего страны»).