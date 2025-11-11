11 ноября 2025 ВТОРНИК
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»

В Саратовской области полным ходом идёт подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье».
Впервые к участию приглашены инклюзивные театральные студии.

Саратовский Дворец культуры "Россия" организовал областной инклюзивный фестиваль «Культура без границ», приуроченный к Международному дню инвалидов.

Гала-концерт и награждение победителей планируется провести 2 декабря 2025 года.

«Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов стал традиционным и ежегодное участие в нем - подтверждение успешного творческого развития, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Фестивальная подготовка помогает выйти на новый уровень мастерства и объединяет молодых и талантливых ребят, которые искренне любят театр. Теперь и юные театралы, которые занимаются в инклюзивных студиях, получают шанс стать частью большого праздника искусства. В настоящее время коллективы активно готовятся к фестивалю. В текущем сезоне ожидается увеличения количества участников».

Прием заявок на «Театральное Приволжье» идет до 15 ноября 2025 года. Принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (6−17 лет включительно) и молодежные (18−35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Фестиваль «Театральное Приволжье» Приволжского федерального округа проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.