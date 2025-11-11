11 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:58 | 11 ноября
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников
17:30 | 11 ноября
16 премьер представят театры до конца года
16:30 | 11 ноября
Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»
15:00 | 11 ноября
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»
14:30 | 11 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
13:30 | 11 ноября
Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025
12:53 | 11 ноября
Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом
12:30 | 11 ноября
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»
11:22 | 11 ноября
В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины
10:00 | 11 ноября
Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»
В этом году в рабочем поселке Ровное благоустроили две общественные территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

На волжском берегу обустроили новый пляж, поставили там раздевалки и навесы, душ, а также качели и вышку спасателей.

В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины

Также в рамках федерального проекта в Ровном установили часовню в память павших Защитников Отечества и благоустроили территорию вокруг нее.

В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - это не просто благоустройство и обновление парков, скверов и прочих общественных локаций, это создание уникального облика наших городов, на преображение которых граждане могут влиять напрямую - через Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. И жители этим активно пользуются, так в этом году в голосовании приняли участие свыше 390 тысяч человек», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.