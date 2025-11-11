В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины

просмотров: 123

В этом году в рабочем поселке Ровное благоустроили две общественные территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.На волжском берегу обустроили новый пляж, поставили там раздевалки и навесы, душ, а также качели и вышку спасателей.Также в рамках федерального проекта в Ровном установили часовню в память павших Защитников Отечества и благоустроили территорию вокруг нее.«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - это не просто благоустройство и обновление парков, скверов и прочих общественных локаций, это создание уникального облика наших городов, на преображение которых граждане могут влиять напрямую - через Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. И жители этим активно пользуются, так в этом году в голосовании приняли участие свыше 390 тысяч человек», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.