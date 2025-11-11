11 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:58 | 11 ноября
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников
17:30 | 11 ноября
16 премьер представят театры до конца года
16:30 | 11 ноября
Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»
15:00 | 11 ноября
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»
14:30 | 11 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
13:30 | 11 ноября
Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025
12:53 | 11 ноября
Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом
12:30 | 11 ноября
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»
11:22 | 11 ноября
В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины
10:00 | 11 ноября
Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»

Новости
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»


В Спортивно-техническом центре Энгельса состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок». В соревнованиях приняли участие 20 команд, состоящих из обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций района.

Школьники демонстрировали физическую выносливость, знания в области оказания первой помощи, а также проверяли свои знания по истории России.

Завершающим этапом соревнований стала общая тактическая игра «Лазертаг», которая потребовала от команд слаженности и стратегического мышления.

Игра «Орлёнок» была организована в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.