Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»

В Спортивно-техническом центре Энгельса состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок». В соревнованиях приняли участие 20 команд, состоящих из обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций района.Школьники демонстрировали физическую выносливость, знания в области оказания первой помощи, а также проверяли свои знания по истории России.Завершающим этапом соревнований стала общая тактическая игра «Лазертаг», которая потребовала от команд слаженности и стратегического мышления.Игра «Орлёнок» была организована в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.