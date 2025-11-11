Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025

11 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
Новости
Общество «Знание» анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. Шорт-лист юбилейного сезона доступен на сайте Знание.Премия.

В шорт-листе номинации «За лучшую просветительскую книгу» Саратовскую область представляет Книга памяти СВО. Издание создано при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации участником специальной военной операции, филологом и журналистом Антоном Тарасовым, награжденным медалью «За отвагу».

«Книга памяти СВО» - серия художественно-документальных томов, посвященных героям России — участникам СВО, погибшим, пропавшим без вести или продолжающим службу. На сегодняшний день опубликовано более 20 томов, которые переданы в более 50 музеев и библиотек по всей стране, включая Федеральный военный мемориал. Суммарный тираж серии достигает 10 тыс. экземпляров. Книги адресно распространяются в школы, воинские части, библиотеки и семьи бойцов. Каждый том объединяет документальные свидетельства, авторские тексты и иллюстрации.

Лауреатов в 16 номинациях определит почетное жюри.