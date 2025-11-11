Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»

просмотров: 126

Участники Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом.В конкурсе представлены три номинации (текстовая страница-презентация, видеоролик, рисунок), а также специальная номинация "Дома народов России".Возрастные и иные ограничения для участия отсутствуют — отправить работу может любой желающий из любой точки мира.Приём работ осуществляется с 1 сентября 2025 года до 1 апреля 2026 года на сайте www.youthy.ru. Более подробная информация об условиях Конкурса и отправке заявок представлена в Положении. Перед созданием работ советуем ознакомиться с методическими рекомендациями.