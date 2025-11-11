Популярный российский актер театра и кино, каскадер Денис Никифоров побывал на празднике аграриев в селе Колокольцовка

просмотров: 144

В муниципальных районах области начинают подводить итоги сезонных полевых работ текущего года и чествовать аграриев.Так, в Доме культуры села Колокольцовка Калининского района прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором поздравляли ветеранов и работников ООО «Кольцовское». В этом году здесь собран рекордный урожай зерна – более 30 тысяч тонн.В местном Доме культуры со словами благодарности аграриям и всем жители села выступили глава администрации Колокольцовского МО Ольга Бригадиренко, председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК Светлана Ундрова, директор предприятия Людмила Галанина.Стоит отметить, что в «Колокольцовском» большое внимание уделяется вопросам оплаты и охраны труда, социальной поддержке работников. Коллектив предприятия объединен в профсоюзную первичку. С первых дней специальной военной операции работники предприятия вместе со всеми жителями села поддерживают наших бойцов, женщины каждый день плетут маскировочные сети.Сейчас на предприятии трудится 120 человек, более половины из которых были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Шесть передовиков производства получили в подарок телевизоры, одиннадцать – профсоюзные санаторные путевки. Безусловно, на празднике не забыли и о ветеранах, которые в этом году отмечали свои юбилеи. Также памятными подарками и благодарностями были отмечены студенты, занятые на уборке урожая.Приятным сюрпризом для всех жителей Колокольцовки стало участие в торжественном мероприятии популярного российского актера театра и кино, каскадера Дениса Никифорова, уже бывавшего в Колокольцовке: в феврале этого года он принял участие в хоккейном турнире на кубок ООО «Кольцовское».