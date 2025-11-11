Популярный российский актер театра и кино, каскадер Денис Никифоров побывал на празднике аграриев в селе Колокольцовка

11 ноября 2025 ВТОРНИК
17:58 | 11 ноября
Министр и куратор строительства новой школы в Молодежном встретились с родителями будущих учеников
17:30 | 11 ноября
16 премьер представят театры до конца года
16:30 | 11 ноября
Энгельсский медицинский колледж провел профориентационное мероприятие «Студент на час»
15:00 | 11 ноября
Саратовская область держится в лидерах по числу заявок на премию «Служение»
14:30 | 11 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
13:30 | 11 ноября
Книга участника СВО из Саратовской области вошла в шорт-лист Знание.Премия – 2025
12:53 | 11 ноября
Активисты одобряют инициативу губернатора по замене песка на реагенты для борьбы с гололедом
12:30 | 11 ноября
Энгельсские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Орлёнок»
11:22 | 11 ноября
В Ровном открыли пляж и поставили часовню Защитникам Родины
10:00 | 11 ноября
Жители области могут «Рассказать миру о своей Родине»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В муниципальных районах области начинают подводить итоги сезонных полевых работ текущего года и чествовать аграриев.

Так, в Доме культуры села Колокольцовка Калининского района прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором поздравляли ветеранов и работников ООО «Кольцовское». В этом году здесь собран рекордный урожай зерна – более 30 тысяч тонн.

В местном Доме культуры со словами благодарности аграриям и всем жители села выступили глава администрации Колокольцовского МО Ольга Бригадиренко, председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК Светлана Ундрова, директор предприятия Людмила Галанина.

Стоит отметить, что в «Колокольцовском» большое внимание уделяется вопросам оплаты и охраны труда, социальной поддержке работников. Коллектив предприятия объединен в профсоюзную первичку. С первых дней специальной военной операции работники предприятия вместе со всеми жителями села поддерживают наших бойцов, женщины каждый день плетут маскировочные сети.

Сейчас на предприятии трудится 120 человек, более половины из которых были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Шесть передовиков производства получили в подарок телевизоры, одиннадцать – профсоюзные санаторные путевки. Безусловно, на празднике не забыли и о ветеранах, которые в этом году отмечали свои юбилеи. Также памятными подарками и благодарностями были отмечены студенты, занятые на уборке урожая.

Приятным сюрпризом для всех жителей Колокольцовки стало участие в торжественном мероприятии популярного российского актера театра и кино, каскадера Дениса Никифорова, уже бывавшего в Колокольцовке: в феврале этого года он принял участие в хоккейном турнире на кубок ООО «Кольцовское».