На саратовском заводе разработали уникальный импортозамещающий высокоточный датчик

просмотров: 103

Заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин посетил саратовский завод «Аврора», на котором разработали импортозамещающий высокоточный датчик для координатно-измерительных машин. Мероприятие состоялось при участии одного из финалистов саратовского проекта «Наши Герои» Алексея Забелкина, который активно интегрируется в работу ведомства.Гостям предприятия продемонстрировали современные линии розлива и упаковки, обслуживающие ключевые сегменты рынка: косметику, бытовую химию, ветеринарию и агросектор. По словам директора компании Алексея Максимова, завод начинал свою деятельность 27 лет назад с изготовления всего одной укупорочной машины. Сегодня предприятие производит более 800 наименований фасовочно-упаковочного оборудования, которое расходится по всем регионам России, а также странам ближнего зарубежья.Одно из новейших направлений деятельности предприятия – разработка высокоточных измерительных систем. В рамках гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере специалисты компании разработали прецизионный измерительный датчик с расширенными возможностями использования для станочного оборудования и координатно-измерительных машин, аналогов которому в России нет. Импортозамещающее оборудование может быть использовано в различных отраслях промышленности, в том числе, оборонной.«Завод является поставщиком разнообразных автоматизированных систем и линий, которые ранее привозились из-за рубежа, - прокомментировал мероприятие Михаил Торгашин. – Сегодня в условиях санкций предприятие уверенно конкурирует с западными компаниями и может предоставить практически любое соответствующее мировым стандартам оборудование под заказ».Высоко оценил деятельность «Авроры» и Алексей Забелкин: «Когда попадаю на подобные предприятия, то испытываю восторг и гордость. Ребята «с нуля» создали высокотехнологичное предприятие с хорошими условиями труда, выпускающее конкурентоспособную продукцию. Горжусь, что именно в нашем регионе есть такие примеры работы».