20:47 | 10 ноября
В региональном минздраве усилят блок, отвечающий за лекарственное обеспечение льготников
18:00 | 10 ноября
Заказчик строительства нового моста выпустил в Волгу почти 4 млн ценных видов рыб
17:00 | 10 ноября
На саратовском заводе разработали уникальный импортозамещающий высокоточный датчик
15:30 | 10 ноября
Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове
14:46 | 10 ноября
Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее
14:30 | 10 ноября
В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог
13:30 | 10 ноября
В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года
12:36 | 10 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин посетил саратовский завод «Аврора», на котором разработали импортозамещающий высокоточный датчик для координатно-измерительных машин. Мероприятие состоялось при участии одного из финалистов саратовского проекта «Наши Герои» Алексея Забелкина, который активно интегрируется в работу ведомства.

Гостям предприятия продемонстрировали современные линии розлива и упаковки, обслуживающие ключевые сегменты рынка: косметику, бытовую химию, ветеринарию и агросектор. По словам директора компании Алексея Максимова, завод начинал свою деятельность 27 лет назад с изготовления всего одной укупорочной машины. Сегодня предприятие производит более 800 наименований фасовочно-упаковочного оборудования, которое расходится по всем регионам России, а также странам ближнего зарубежья.

Одно из новейших направлений деятельности предприятия – разработка высокоточных измерительных систем. В рамках гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере специалисты компании разработали прецизионный измерительный датчик с расширенными возможностями использования для станочного оборудования и координатно-измерительных машин, аналогов которому в России нет. Импортозамещающее оборудование может быть использовано в различных отраслях промышленности, в том числе, оборонной.

«Завод является поставщиком разнообразных автоматизированных систем и линий, которые ранее привозились из-за рубежа, - прокомментировал мероприятие Михаил Торгашин. – Сегодня в условиях санкций предприятие уверенно конкурирует с западными компаниями и может предоставить практически любое соответствующее мировым стандартам оборудование под заказ».

Высоко оценил деятельность «Авроры» и Алексей Забелкин: «Когда попадаю на подобные предприятия, то испытываю восторг и гордость. Ребята «с нуля» создали высокотехнологичное предприятие с хорошими условиями труда, выпускающее конкурентоспособную продукцию. Горжусь, что именно в нашем регионе есть такие примеры работы».