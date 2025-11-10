Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове

просмотров: 113

В Шахматном дворце Саратова состоялся молодежный гастрономический фестиваль «Вавиловский сет». В рамках мероприятия прошел кулинарный батл, где участники представляли авторские блюда.Команда школы-интерната из Хвалынска приготовила традиционный яблочный пирог «Хвалынский», который по местной легенде был любимым лакомством художника Кузьмы Петрова-Водкина, а также сливочный крем с муссом из карамелизированных яблок. Жюри высоко оценило кулинарное мастерство участников.По результатам конкурсных испытаний команда юных поваров и их наставников из школы-интернат г. Хвалынска заняла первое место.