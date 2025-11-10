10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
20:47 | 10 ноября
В региональном минздраве усилят блок, отвечающий за лекарственное обеспечение льготников
18:00 | 10 ноября
Заказчик строительства нового моста выпустил в Волгу почти 4 млн ценных видов рыб
17:00 | 10 ноября
На саратовском заводе разработали уникальный импортозамещающий высокоточный датчик
15:30 | 10 ноября
Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове
14:46 | 10 ноября
Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее
14:30 | 10 ноября
В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог
13:30 | 10 ноября
В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года
12:36 | 10 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове

Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове


В Шахматном дворце Саратова состоялся молодежный гастрономический фестиваль «Вавиловский сет». В рамках мероприятия прошел кулинарный батл, где участники представляли авторские блюда.

Команда школы-интерната из Хвалынска приготовила традиционный яблочный пирог «Хвалынский», который по местной легенде был любимым лакомством художника Кузьмы Петрова-Водкина, а также сливочный крем с муссом из карамелизированных яблок. Жюри высоко оценило кулинарное мастерство участников.

По результатам конкурсных испытаний команда юных поваров и их наставников из школы-интернат г. Хвалынска заняла первое место.