В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог

Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после. Соответствующий пост специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в соцсети вконтакте.Одна из дорог протяженностью 6,3 км проходит через весь город по улицам Карла Маркса, Чапаевская, Мечетная, Пушкинская, Советская. По этому транзитному маршруту проходит большое количество большегрузных машин, которые движутся в сторону Самарской области. По дороге можно добраться до городских школ, вблизи расположены медицинские учреждения, детские сады, дом-музей им. В.И. Чапаева, пляж.Ещё один транзитный маршрут в Пугачеве проходит по улице Ермощенко. В нормативное состояние дорожники привели 2,8 км. Дорога идет от федеральной трассы Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград», по ней можно добраться до Центра развития творчества, библиотеки. На дороге расположен путепровод, ранее отремонтированный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Третий объект, фотографии которого специалисты опубликовали в группе, транзитный маршрут по улице Карла Маркса. Протяженность – 1,7 км.Работы на всех трех объектах выполнены в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».