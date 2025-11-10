10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
20:47 | 10 ноября
В региональном минздраве усилят блок, отвечающий за лекарственное обеспечение льготников
18:00 | 10 ноября
Заказчик строительства нового моста выпустил в Волгу почти 4 млн ценных видов рыб
17:00 | 10 ноября
На саратовском заводе разработали уникальный импортозамещающий высокоточный датчик
15:30 | 10 ноября
Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове
14:46 | 10 ноября
Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее
14:30 | 10 ноября
В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог
13:30 | 10 ноября
В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года
12:36 | 10 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после. Соответствующий пост специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в соцсети вконтакте.

Одна из дорог протяженностью 6,3 км проходит через весь город по улицам Карла Маркса, Чапаевская, Мечетная, Пушкинская, Советская. По этому транзитному маршруту проходит большое количество большегрузных машин, которые движутся в сторону Самарской области. По дороге можно добраться до городских школ, вблизи расположены медицинские учреждения, детские сады, дом-музей им. В.И. Чапаева, пляж.

Ещё один транзитный маршрут в Пугачеве проходит по улице Ермощенко. В нормативное состояние дорожники привели 2,8 км. Дорога идет от федеральной трассы Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград», по ней можно добраться до Центра развития творчества, библиотеки. На дороге расположен путепровод, ранее отремонтированный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Третий объект, фотографии которого специалисты опубликовали в группе, транзитный маршрут по улице Карла Маркса. Протяженность – 1,7 км.

Работы на всех трех объектах выполнены в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».