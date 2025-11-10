В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года

просмотров: 135

В Энгельсе прошли финальные испытания регионального конкурса «Педагогический дебют». Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения, где определили победителей и призеров конкурса.В рамках церемонии были отмечены достижения педагогов в восьми основных номинациях, включая «Молодые учителя», «Молодые классные руководители», «Педагоги-наставники» и другие. Также были вручены специальные награды в номинациях «Надежда образования» и «Опытом делюсь с коллегами».