10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
20:47 | 10 ноября
В региональном минздраве усилят блок, отвечающий за лекарственное обеспечение льготников
18:00 | 10 ноября
Заказчик строительства нового моста выпустил в Волгу почти 4 млн ценных видов рыб
17:00 | 10 ноября
На саратовском заводе разработали уникальный импортозамещающий высокоточный датчик
15:30 | 10 ноября
Хвалынские школьники одержали победу на гастрономическом фестивале в Саратове
14:46 | 10 ноября
Саратовцы хотят, чтобы новая школа открыла двери как можно быстрее
14:30 | 10 ноября
В Пугачеве завершен ремонт трех областных дорог
13:30 | 10 ноября
В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года
12:36 | 10 ноября
В ДК «Россия» проходит инклюзивный фестиваль «Культура без границ»
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области определили лучших молодых педагогов года


В Энгельсе прошли финальные испытания регионального конкурса «Педагогический дебют». Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения, где определили победителей и призеров конкурса.

В рамках церемонии были отмечены достижения педагогов в восьми основных номинациях, включая «Молодые учителя», «Молодые классные руководители», «Педагоги-наставники» и другие. Также были вручены специальные награды в номинациях «Надежда образования» и «Опытом делюсь с коллегами».