В Саратовской области идёт системная перезагрузка коммунальной инфраструктуры

«Как председатель общественного совета при правительстве по вопросам ЖКХ с большим оптимизмом смотрю на решение губернатора Романа Бусаргина провести модернизацию коммунальных сетей в крупных городах региона. На эти цели выделяется более 2 млрд рублей в рамках казначейского инфраструктурного кредита.Изношенные коммунальные сети - одна из ключевых проблем наших городов, которая отражается и на качестве жизни людей, и на развитии территорий. Важно, что запланированные работы будут носить комплексный характер, модернизацию проведут в течение 3 лет в 17 городах. Это уже не «латание дыр», а системная перезагрузка инфраструктуры, которую давно ждут жители области.Саратовцы должны знать графики и сроки проведения работ на коммуникациях на своих улицах, в своих городах. Это позволит им, во-первых, приготовиться к временным неудобствам, которые будут неизбежны в ходе ремонта, а во-вторых, активно участвовать в общественном контроле за подрядными организациями. Только такая слаженная работа всех заинтересованных сторон обеспечит качественную перезагрузку коммунальной инфраструктуры в регионе», - сказал председатель общественного совета при правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков.