10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
09:38 | 10 ноября
В Саратовской области идёт системная перезагрузка коммунальной инфраструктуры
08:55 | 10 ноября
В Турковском районе шьют антидроновые пончо, поясничные пояса и изготавливают «Лешего»
21:10 | 08 ноября
В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»
11:07 | 08 ноября
Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы
23:20 | 07 ноября
В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
18:54 | 07 ноября
Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
17:30 | 07 ноября
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях
16:30 | 07 ноября
В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области идёт системная перезагрузка коммунальной инфраструктуры

Выделение более 2 млрд рублей на программу модернизации коммунальных сетей в 17 городах области поможет системной перезагрузке коммунальной инфраструктуры региона. Об этом заявил председатель общественного совета при правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков.



«Как председатель общественного совета при правительстве по вопросам ЖКХ с большим оптимизмом смотрю на решение губернатора Романа Бусаргина провести модернизацию коммунальных сетей в крупных городах региона. На эти цели выделяется более 2 млрд рублей в рамках казначейского инфраструктурного кредита.

Изношенные коммунальные сети - одна из ключевых проблем наших городов, которая отражается и на качестве жизни людей, и на развитии территорий. Важно, что запланированные работы будут носить комплексный характер, модернизацию проведут в течение 3 лет в 17 городах. Это уже не «латание дыр», а системная перезагрузка инфраструктуры, которую давно ждут жители области.

Саратовцы должны знать графики и сроки проведения работ на коммуникациях на своих улицах, в своих городах. Это позволит им, во-первых, приготовиться к временным неудобствам, которые будут неизбежны в ходе ремонта, а во-вторых, активно участвовать в общественном контроле за подрядными организациями. Только такая слаженная работа всех заинтересованных сторон обеспечит качественную перезагрузку коммунальной инфраструктуры в регионе», - сказал председатель общественного совета при правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков.