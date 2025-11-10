Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления

просмотров: 56

В центрах соцобслуживания населения области продолжают работу школы восстановления «Шаг за шагом».Так, для жителей Татищевского района специалисты комплексного центра провели занятие по социальной технологии, используя тренажер для рук, спиралевидный лабиринт и стенд для развития бытовых действий.С помощью специального оборудования получатели услуг выполняют упражнения «пальчиковой гимнастики», работают с балансирами и бизибордами. Все это помогает им быстрее восстановиться и обрести уверенность в своих силах.«Даже простые на первый взгляд упражнения дают возможность обрести утраченную активность, вернуть подвижность мышцам и суставам, натренировать моторику рук», - прокомментировали специалисты центра.Школа восстановления «Шаг за шагом» работает благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Семья».