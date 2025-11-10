10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
09:38 | 10 ноября
В Саратовской области идёт системная перезагрузка коммунальной инфраструктуры
08:55 | 10 ноября
В Турковском районе шьют антидроновые пончо, поясничные пояса и изготавливают «Лешего»
21:10 | 08 ноября
В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»
11:07 | 08 ноября
Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы
23:20 | 07 ноября
В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
18:54 | 07 ноября
Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
17:30 | 07 ноября
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях
16:30 | 07 ноября
В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления

Новости
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления


В центрах соцобслуживания населения области продолжают работу школы восстановления «Шаг за шагом».

Так, для жителей Татищевского района специалисты комплексного центра провели занятие по социальной технологии, используя тренажер для рук, спиралевидный лабиринт и стенд для развития бытовых действий.

С помощью специального оборудования получатели услуг выполняют упражнения «пальчиковой гимнастики», работают с балансирами и бизибордами. Все это помогает им быстрее восстановиться и обрести уверенность в своих силах.

«Даже простые на первый взгляд упражнения дают возможность обрести утраченную активность, вернуть подвижность мышцам и суставам, натренировать моторику рук», - прокомментировали специалисты центра.

Школа восстановления «Шаг за шагом» работает благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Семья».