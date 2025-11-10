10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
09:38 | 10 ноября
В Саратовской области идёт системная перезагрузка коммунальной инфраструктуры
08:55 | 10 ноября
В Турковском районе шьют антидроновые пончо, поясничные пояса и изготавливают «Лешего»
21:10 | 08 ноября
В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»
11:07 | 08 ноября
Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы
23:20 | 07 ноября
В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
18:54 | 07 ноября
Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
17:30 | 07 ноября
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях
16:30 | 07 ноября
В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»
С 9 по 17 ноября в Саратове проходит  IV Всероссийский конкурс исполнителей на скрипке имени Н.А. Гольденберга, одного из основателей саратовской скрипичной школы.

По итогам I отборочного тура в конкурсных этапах примут участие 49 исполнителей из Саратовской области, Татарстана, Москвы, Новосибирской, Рязанской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

9 ноября в Малом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова состоялся  фестиваль юных скрипачей от 7 до 12 лет.

13-15 ноября в Большом зале консерватории состоятся конкурсные публичные прослушивания в трех возрастных категориях. Торжественное открытие состоится 13 ноября в 11:00. Трансляции будут доступны онлайн.

16 ноября состоится Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная вопросам музыкального исполнительства и воспитания молодых талантов.

17 ноября в 15:00 в Большом зале консерватории состоится торжественное закрытие конкурса, награждение победителей и гала-концерт лауреатов с участием Камерного оркестра студентов Саратовской консерватории и Академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии.

Жюри конкурса возглавляет заслуженный работник культуры РФ, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Михаил Кесельман. В состав жюри вошли ведущие музыканты и педагоги из Москвы, Новосибирска, Москвы и Саратова.