Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов

С 9 по 17 ноября в Саратове проходит IV Всероссийский конкурс исполнителей на скрипке имени Н.А. Гольденберга, одного из основателей саратовской скрипичной школы.По итогам I отборочного тура в конкурсных этапах примут участие 49 исполнителей из Саратовской области, Татарстана, Москвы, Новосибирской, Рязанской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.9 ноября в Малом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова состоялся фестиваль юных скрипачей от 7 до 12 лет.13-15 ноября в Большом зале консерватории состоятся конкурсные публичные прослушивания в трех возрастных категориях. Торжественное открытие состоится 13 ноября в 11:00. Трансляции будут доступны онлайн.16 ноября состоится Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная вопросам музыкального исполнительства и воспитания молодых талантов.17 ноября в 15:00 в Большом зале консерватории состоится торжественное закрытие конкурса, награждение победителей и гала-концерт лауреатов с участием Камерного оркестра студентов Саратовской консерватории и Академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии.Жюри конкурса возглавляет заслуженный работник культуры РФ, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Михаил Кесельман. В состав жюри вошли ведущие музыканты и педагоги из Москвы, Новосибирска, Москвы и Саратова.