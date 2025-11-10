10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
11:30 | 10 ноября
Балансиры, бизиборды, спиралевидные лабиринты: пенсионеры Татищевского района посещают школу восстановления
10:00 | 10 ноября
Самые талантливые юные скрипачи приехали на профессиональный конкурс в Саратов
09:38 | 10 ноября
В Саратовской области идёт системная перезагрузка коммунальной инфраструктуры
08:55 | 10 ноября
В Турковском районе шьют антидроновые пончо, поясничные пояса и изготавливают «Лешего»
21:10 | 08 ноября
В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»
11:07 | 08 ноября
Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы
23:20 | 07 ноября
В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
18:54 | 07 ноября
Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
17:30 | 07 ноября
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях
16:30 | 07 ноября
В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»
В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Турковского района под руководством «серебряного» волонтера организовано занятие по раскройке и пошиву поясничных поясов для участников СВО.

Недавно местные мастерицы освоили технику пошива антидроновых пончо, собирали необходимый материал, создавали выкройки, а затем сшивали.
На данный момент пончо уже изготавливаются на постоянной основе.
Кроме того, на базе кадрового центра Турковского района соцработники приняли участие в нарезке лент для изготовления костюма «Лешего».

Работа творческой мастерской «Доброцентр» и деятельность «серебряных» волонтеров стали доступными в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.