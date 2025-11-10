В Турковском районе шьют антидроновые пончо, поясничные пояса и изготавливают «Лешего»

просмотров: 92

В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Турковского района под руководством «серебряного» волонтера организовано занятие по раскройке и пошиву поясничных поясов для участников СВО.Недавно местные мастерицы освоили технику пошива антидроновых пончо, собирали необходимый материал, создавали выкройки, а затем сшивали.На данный момент пончо уже изготавливаются на постоянной основе.Кроме того, на базе кадрового центра Турковского района соцработники приняли участие в нарезке лент для изготовления костюма «Лешего».Работа творческой мастерской «Доброцентр» и деятельность «серебряных» волонтеров стали доступными в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.