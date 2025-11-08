Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
50 млн рублей выделят на приобретение реагентов для обработки дорог Саратова. Соответствующие бюджетные поправки, инициированные губернатором Романом Бусариным, рассмотрели на прошедшем заседании областной думы.
Ранее глава региона отмечал, что в прошлом году для обработки проезжей части в Саратове в зимнее время было принято решение вместо песко-соляной смеси использовать для этого только современные противогололедные материалы. Как показала практика, это значительно улучшило дорожную обстановку и повысило эффективность работы коммунальных служб.
Поддержал такое решение Андрей Одинцов, председатель общественного совета Октябрьского района Саратова: «Предыдущий зимний период было приятно ходить по тротуарам и ездить по дорогам».
«Очень правильное решение по всем пунктам. Использование песчаной смеси мало не эффективно, но и крайне загрязняет город, ужасно грязные дороги и транспорт», - отметил Дмитрий Поспелов, председатель общественного совета поселка Поливановка.
«На сегодняшний день подготовка нашего региона к зимнему периоду вызывает большой интерес среди общественности. Решение отказаться от традиционной песко-соляной смеси в пользу современных противогололедных материалов стало важным шагом вперед для Саратова. Мы, жители Заводского района, по прошлому году видим положительную динамику: дороги стали чище, меньше грязи и песка попадает в жилые зоны», – подчеркнула Галина Казакова, член общественного совета, 1-й жилой участок.
Ранее глава региона отмечал, что в прошлом году для обработки проезжей части в Саратове в зимнее время было принято решение вместо песко-соляной смеси использовать для этого только современные противогололедные материалы. Как показала практика, это значительно улучшило дорожную обстановку и повысило эффективность работы коммунальных служб.
Поддержал такое решение Андрей Одинцов, председатель общественного совета Октябрьского района Саратова: «Предыдущий зимний период было приятно ходить по тротуарам и ездить по дорогам».
«Очень правильное решение по всем пунктам. Использование песчаной смеси мало не эффективно, но и крайне загрязняет город, ужасно грязные дороги и транспорт», - отметил Дмитрий Поспелов, председатель общественного совета поселка Поливановка.
«На сегодняшний день подготовка нашего региона к зимнему периоду вызывает большой интерес среди общественности. Решение отказаться от традиционной песко-соляной смеси в пользу современных противогололедных материалов стало важным шагом вперед для Саратова. Мы, жители Заводского района, по прошлому году видим положительную динамику: дороги стали чище, меньше грязи и песка попадает в жилые зоны», – подчеркнула Галина Казакова, член общественного совета, 1-й жилой участок.