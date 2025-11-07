Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9

просмотров: 122

Современное отдельно стоящее одноэтажное здание поликлиники по адресу Большой Дачный проспект, 155 в поселке Поливановка было построено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и начало свою работу в феврале этого года.Подразделение рассчитано на 150 посещений в смену, 50 из которых для детей. Это позволяет обеспечивать своевременную и качественную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.За прошедшие 8 месяцев работы врачи-терапевты осмотрели более 5 тысяч человек, 90% из них – в рамках профилактических осмотров. Проведено почти 8 тыс заборов венозной крови для проведения широкого спектра анализов. В первичном смотровом кабинете осмотрено 570 женщин. Выполнено 2, 5 тыс УЗИ исследований, что помогает в диагностике и контроле различных состояний.Врачами-педиатрами смотрено порядка 8 тыс детей на приеме и 672 ребенка на дому, обеспечивая доступность медицинской помощи даже в самых отдаленных уголках поселка. Выполнено 700 УЗИ исследований маленьких пациентов. По национальному календарю прививок вакцинировано 715 детей, для защиты от опасных инфекций.«Поликлиническое отделение № 3 – это не просто медицинское учреждение, это команда профессионалов, преданных своему делу, готовых оказать квалифицированную помощь и поддержку на пути к здоровой и счастливой жизни. С момента открытия наше подразделение стало настоящим центром заботы о здоровье для жителей нашего района», - рассказала и.о. главного врача Инна Анцупова.Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь»