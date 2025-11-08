Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях

просмотров: 204

Работники домов культуры и самодеятельные артисты Воскресенского и Балашовского районов выступили с концертами в военных госпиталях. Прозвучали песни о любви, дружбе и Родине, призванные поддержать бойцов. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере единения и поддержки. Программа включала в основном русские народные песни в исполнении хорового ансамбля и солистов.После концерта артисты передали военнослужащим гостинцы жителей г. Балашова и, по инициативе жительницы села Воскресенское, коляску для нуждающихся.