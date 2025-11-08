8 ноября 2025 СУББОТА
Новости
11:07 | 08 ноября
Куратор строительства школы в Молодежном рассказала, как идут работы
23:20 | 07 ноября
В Саратове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
18:54 | 07 ноября
Общественники поддерживают решение губернатора по обработке дорог реагентами вместо песка
17:30 | 07 ноября
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях
16:30 | 07 ноября
В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях

Новости
Артисты Воскресенского и Балашовского районов подарили концерты и подарки бойцам в госпиталях


Работники домов культуры и самодеятельные артисты Воскресенского и Балашовского районов выступили с концертами в военных госпиталях. Прозвучали песни о любви, дружбе и Родине, призванные поддержать бойцов. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере единения и поддержки. Программа включала в основном русские народные песни в исполнении хорового ансамбля и солистов.

После концерта артисты передали военнослужащим гостинцы жителей г. Балашова и, по инициативе жительницы села Воскресенское, коляску для нуждающихся.