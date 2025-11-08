В областной филармонии представят «Бессмертного знаменосца»

просмотров: 209

8 ноября 2025 г. в 18.00 на сцене Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет премьерный показ авангардного музыкально-литературного спектакля-концерта «Бессмертный знаменосец: музыка Единства и Побед» в постановке московского Театра концептуальной музыки.Авторы спектакля-концерта посвящают свое произведение всем, кто сегодня защищает интересы России.Автор литературной основы спектакля-концерта Александр Проханов, композитор - Александр Агеев, основатель и художественный руководитель Театра концептуальной музыки.В основе спектакля-концерта, который представят жителям Саратова, - материал рок-опер А.И.Агеева на стихи А.А. Проханова «Хождение в огонь», «Бессмертный знаменосец», «Афган», «Сдвигая континенты».До конца 2025 г. премьеру спектакля-концерта увидят также жители Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Чебоксар, Казани.