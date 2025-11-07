7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду

Новости
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду

Спасатели областной службы спасения провели очередной рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период.

С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.

«Высокая скорость и отличная маневренность современного маломерного судна позволяют оперативно прибывать в любую точку акватории, что критически важно при спасении людей в чрезвычайных ситуаций на водных объектах», – рассказал спасатель-водолаз маневренного водолазного аварийно спасательного формирования - Валентин Русин.