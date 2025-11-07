Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду

просмотров: 43

Спасатели областной службы спасения провели очередной рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период.С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.«Высокая скорость и отличная маневренность современного маломерного судна позволяют оперативно прибывать в любую точку акватории, что критически важно при спасении людей в чрезвычайных ситуаций на водных объектах», – рассказал спасатель-водолаз маневренного водолазного аварийно спасательного формирования - Валентин Русин.