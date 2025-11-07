7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями

Новости / Здоровье
Поддержка и внимание со стороны главы региона Роман Бусаргина позволяет своевременно закупить необходимое количество льготных лекарственных препаратов, и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами.

«В текущем году увеличились назначения, в том числе и федеральными клиниками, пациентам с ревматологическими и хроническими кожными заболеваниями. Существует общее заблуждение, что ревматологические заболевания – это болезни пожилых людей, страдающих больными суставами. Между тем многим больным нет и 40 лет, а часть из них и вовсе не достигла совершеннолетия. Поэтому эта группа лекарственных препаратов позволяет не только снизить инвалидизацию пациентов, но и улучшить качество их жизни, увеличить ее продолжительность. Помогает им оставаться активными, участвовать в жизни – строить карьеру, заводить семью, рожать детей. Это не просто лекарственные препараты, это возможность по-новому взглянуть на мир, почувствовать поддержку, заботу, внимание и социальную защищенность.
Стоить подчеркнуть, что по количеству пациентов, получающих иммунобиологические препараты, за счет средств регионального бюджета, Саратовская область идет впереди соседних регионов», - отметил кандидат медицинских наук Дмитрий Шнайдер.

Начиная с 2022 года средства, выделяемые из бюджета Саратовской области на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, увеличиваются ежегодно на 30%. Закупаются препараты для пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими, ревматологическими и хроническими кожными заболеваниями.

«Мы стремимся к тому, чтобы при увеличении финансирования, не страдала система обеспечения, чтобы пациенты получали препараты по фактической потребности, без задержек, и здесь мы прослеживаем четкую политику регионального руководства по улучшению ситуации и ощущаем поддержку в лице губернатора. Совместная работа на результат позволяет своевременно закупить необходимое количество препаратов и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.