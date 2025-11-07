В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями

просмотров: 69

«В текущем году увеличились назначения, в том числе и федеральными клиниками, пациентам с ревматологическими и хроническими кожными заболеваниями. Существует общее заблуждение, что ревматологические заболевания – это болезни пожилых людей, страдающих больными суставами. Между тем многим больным нет и 40 лет, а часть из них и вовсе не достигла совершеннолетия. Поэтому эта группа лекарственных препаратов позволяет не только снизить инвалидизацию пациентов, но и улучшить качество их жизни, увеличить ее продолжительность. Помогает им оставаться активными, участвовать в жизни – строить карьеру, заводить семью, рожать детей. Это не просто лекарственные препараты, это возможность по-новому взглянуть на мир, почувствовать поддержку, заботу, внимание и социальную защищенность.Стоить подчеркнуть, что по количеству пациентов, получающих иммунобиологические препараты, за счет средств регионального бюджета, Саратовская область идет впереди соседних регионов», - отметил кандидат медицинских наук Дмитрий Шнайдер.Начиная с 2022 года средства, выделяемые из бюджета Саратовской области на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, увеличиваются ежегодно на 30%. Закупаются препараты для пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими, ревматологическими и хроническими кожными заболеваниями.«Мы стремимся к тому, чтобы при увеличении финансирования, не страдала система обеспечения, чтобы пациенты получали препараты по фактической потребности, без задержек, и здесь мы прослеживаем четкую политику регионального руководства по улучшению ситуации и ощущаем поддержку в лице губернатора. Совместная работа на результат позволяет своевременно закупить необходимое количество препаратов и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.