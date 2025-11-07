Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте

просмотров: 79

В Каире проходит чемпионат мира по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине настольный теннис. С 1 по 8 ноября столица Египта принимает сильнейших спортсменов из 10 стран мира.Спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанница СШОР «Олимпийские ракетки» Анжелика Косачева вместе с Викторией Минаевой из Санкт-Петербурга завоевала бронзовую медаль в парных соревнованиях.Подготовил Анжелику тренер-преподаватель Сергей Созонов.