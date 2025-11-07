Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае

просмотров: 90

В Китае (г. Гуанчжоу) прошли стажировки для выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров. Стажировки в Гуанчжоу проводятся в третий раз и впервые по темам «Экономическая кооперация в сфере машиностроения» и «Экономическая кооперация в строительстве (оборудование и строительные материалы)».В этом году поступило 150 заявок из 39 регионов России. Для участия в стажировках было отобрано 40 выпускников Президентской программы из 22 регионов нашей страны от Калининградской области до Кузбасса. В строительное направление вошли в основном представители малого и среднего бизнеса, а в машиностроение — сотрудники средних и крупных предприятий. Из Саратовской области в стажировке принял участие технический директор ООО «ВИНТЕХ»Николай Плохов.В рамках стажировок состоялась биржа контактов для установления деловых связей между российскими и китайскими компаниями. Участники провели индивидуальные переговоры о перспективах сотрудничества и ознакомились с образцами продукции в специальной выставочной зоне. Кроме этого были запланированы посещения ведущих китайских предприятий, которые производят металлообрабатывающее оборудование, холодильную технику, промышленное котельное оборудование, строительные и отделочные материалы, лифты, эскалаторы и многое другое.Николай поделился своими впечатлениями: «За пять дней я посетил более десяти различных предприятий в Гуанчжоу, принял участие в бирже контактов и провёл четыре индивидуальные встречи вместо обязательной одной. В рамках подготовки к стажировке с нами были проведены очень интересные занятия о культуре Китая и условиях ведения бизнеса. Я узнал о китайских традициях, о том, как лучше выстраивать диалог с китайскими партнёрами. По результатам поездки подписаны четыре двусторонних документа о сотрудничестве с китайскими компаниями. С двумя компаниями планирую открыть представительство в России».