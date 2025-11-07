7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Китае (г. Гуанчжоу) прошли стажировки для выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров. Стажировки в Гуанчжоу проводятся в третий раз и впервые по темам «Экономическая кооперация в сфере машиностроения» и «Экономическая кооперация в строительстве (оборудование и строительные материалы)».

В этом году поступило 150 заявок из 39 регионов России. Для участия в стажировках было отобрано 40 выпускников Президентской программы из 22 регионов нашей страны от Калининградской области до Кузбасса. В строительное направление вошли в основном представители малого и среднего бизнеса, а в машиностроение — сотрудники средних и крупных предприятий. Из Саратовской области в стажировке принял участие технический директор ООО «ВИНТЕХ»Николай Плохов.

В рамках стажировок состоялась биржа контактов для установления деловых связей между российскими и китайскими компаниями. Участники провели индивидуальные переговоры о перспективах сотрудничества и ознакомились с образцами продукции в специальной выставочной зоне. Кроме этого были запланированы посещения ведущих китайских предприятий, которые производят металлообрабатывающее оборудование, холодильную технику, промышленное котельное оборудование, строительные и отделочные материалы, лифты, эскалаторы и многое другое.

Николай поделился своими впечатлениями: «За пять дней я посетил более десяти различных предприятий в Гуанчжоу, принял участие в бирже контактов и провёл четыре индивидуальные встречи вместо обязательной одной. В рамках подготовки к стажировке с нами были проведены очень интересные занятия о культуре Китая и условиях ведения бизнеса. Я узнал о китайских традициях, о том, как лучше выстраивать диалог с китайскими партнёрами. По результатам поездки подписаны четыре двусторонних документа о сотрудничестве с китайскими компаниями. С двумя компаниями планирую открыть представительство в России».