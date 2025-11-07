7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны

Специалисты установили особенности старинного особняка в Марксе на улице К. Либкнехта, 32, имеющего статус объекта культурного наследия муниципального значения. Характерные для этого здания элементы включены в предмет охраны.

Дом в стиле эклектики был построен в конце XIX века. До революции он принадлежал начальнику полиции Екатериненштадта Кремеру. После национализации здесь работал Дом пионеров, в 1987 году в доме разместился общественный музей, посвящённый Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. В 1980-е годы перед фасадом был установлен бюст Карла Маркса. Позже в здании размещались различные организации.

Уникальными элементами старинного дома признаны мезонин с лучковым фронтоном, арочные окна с огибающими их наличниками. Украшением здания являются угловые лопатки с каннелюрами (вертикальными желобками). Выразительности окнам первого этажа придаёт плоский наличник с профилированной полочкой над проёмом. Архитектурный ритм фасада также задают горизонтальные карнизный и цокольный пояски.

«Особенности дома, включённые в предмет охраны, владелец обязан сохранить. Кроме того, при необходимости реставрации собственнику важно организовать составление проектной документации и акта историко-культурной экспертизы. Только при таком экспертном и внимательном подходе объекты культурного наследия могут долгие годы служить людям, удивлять своей красотой и привлекать индивидуальностью», — подчеркнул важные аспекты сохранения памятников архитектуры министр области – председатель Комитета культурного наследия Владимир Мухин.