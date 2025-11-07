«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса

просмотров: 109

Сегодня в Энгельсе состоялось награждение победителей XV регионального конкурса «Самый лучший папа – 2025».«Символично, что юбилейный конкурс состоялся в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества. Мы искренне гордимся стойкостью, отвагой и мужеством отцов, которые сегодня стоят на страже безопасности нашей страны, отстаивают свободу и независимость нашего Отечества. В этом году участниками стали не только отцы, достойно воспитывающие сыновей и дочерей, но и отцы-герои, исполняющие свой воинский долг. Желаю всем участникам конкурса всегда быть поддержкой для родных и близких и с честью нести звание отца», – прокомментировал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, принявший участие в торжественной церемонии награждения победителей.С этого года конкурс вышел на новый уровень и расширил географию – в нем приняли участие 56 отцов из 19 районов области.Каждый конкурсант представил творческий видеоролик от лица его родных, друзей или коллег и визитную карточку под названием «Я отец, и это значит...».Обладателем Гран-при стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса. Также ему был вручен переходящий Кубок победителя конкурса. Дмитрий Владимирович воспитывает троих детей и является для них примером во всем. Семья вносит значимый вклад в помощь участникам специальной военной операции.Также победителями конкурса стали: в номинации «За воспитание в ребенке социальной активности» – Роман Сазанов из Ртищевского района, в номинации «За многогранность мира ребенка» – Дмитрий Сиротинский из Балаково, в номинации «За развитие творчества в детях» – Андрей Скрипаль из Энгельса, в номинации «За веру в успех ребенка» – Максим Козырьков из Балаково, «За патриотическое воспитание детей и верность воинскому долгу» Рим Галимов из Балаково и Сергей Парфенов из Озинского района.«Приз зрительских симпатий» получил Александр Пресняков из села Пигари Озинского района, а награду «За патриотическое воспитание детей в процессе совместного создания макетов военной техники» – Дмитрий Решетников из Энгельса.Организатором конкурса является Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» при поддержке министерства труда и социальной защиты Саратовской области. В этом году проект вошел в число финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания текущего года.