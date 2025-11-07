Саратовские педагоги представили региональный опыт на межрегиональном форуме в Ульяновске

просмотров: 180

Представители Дворца творчества детей и молодежи имени О.П.Табакова приняли участие в межрегиональном форуме, посвященном 90-летию системы дополнительного образования Ульяновской области. Директор учреждения Никита Муковозов выступил с докладом о реализации концепции развития дополнительного образования до 2030 года, осветив принципы работы саратовского Дворца творчества и особенности взаимодействия с региональным отделением «Движения Первых». Заведующий отделом художественного творчества Виктория Муковозова представила систему поддержки школьных театров, сложившуюся в Саратовской области.Итогом форума стало подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между учреждениями дополнительного образования Ульяновской, Самарской, Саратовской областей и Республики Чувашия. Данное соглашение закладывает основу для системного партнерства и обмена лучшими практиками между регионами, а также открывает новые перспективы для развития дополнительного образования в Приволжском федеральном округе.