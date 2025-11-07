В музее СВО можно сыграть в настольную игру «Стратегия СВО»

просмотров: 190

В музее истории СВО состоялся запуск уникального интерактивного проекта — настольной игры «Стратегия СВО».«Стратегия СВО» — это гибридный формат на стыке стратегии, викторины и территориального контроля. Вы становитесь командиром, ведущим свою армию к победе: освобождаете территории, вытесняете противника и занимаете стратегические точки.Участники смогут проверить свои знания и тактическое мышление; погрузиться в современную военную историю в увлекательном формате; почувствовать ответственность и командный дух.Игра доступна для индивидуального участия, так и для команд до 20 человек.Посещение музея — бесплатно.