6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Министр сообщил о начале формирования списка учеников новой школы в Молодежном
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть

Новости
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков выступил с инициативой пересмотреть подходы к приватизации объектов социальной сферы

Парламентарий указал на контраст между успехом муниципальных кинотеатров, ставших после модернизации лидерами по посещаемости, и печальной судьбой приватизированных объектов, таких как кинотеатр «Саратов» или балашовский «Спартак».
«С одной стороны, мы видим позитивные примеры сохранения муниципального имущества. Кинотеатр «Победа в Балашове» - самый посещаемый в области. Он, а также кинотеатры Петровска и Аткарска обеспечили Саратовской области в третьем квартале лидирующие позиции в ПФО по посещаемости модернизированных муниципальных кинозалов.
Эти учреждения обновляются, используются по назначению, становятся важными центрами патриотического воспитания. А с другой, существуют негативные примеры приватизации. Кинотеатр «Саратов», выведенный из госсобственности в период правления Аксененко, превратился в обгоревшую «заброшку». А «Спартак» в Балашове был превращен в ночной клуб. Эти случаи показывают, к чему приводит передача социального имущества в частные руки.
Поэтому помимо работы по возврату неправомерно приватизированной собственности, и Саратову, и муниципалитетам необходимо пересматривать планы приватизации для недопущения случаев, когда имущество, предназначенное для развития жителей, уходило в частную собственность для обогащения отдельных персон. Отработаю этот вопрос вместе с муниципалитетами своего избирательного округа», —подчеркнул Сергей Гладков.