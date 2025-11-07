Более 80 тыс исследований проведено на цифровом флюорографе в Ершовской районной больнице

7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Цифровой флюорографический аппарат, полученный в марте 2022 года, в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным успешно функционирует в Ершовской районной больнице.

«Флюорография - очень востребованная диагностическая процедура, а современный аппарат обладает рядом преимуществ и набором современных функций, таких как: мгновенное получение изображения, высокое качество снимков, низкая лучевая нагрузка, удобство хранения и передачи цифровых снимков, в том числе в Центральный архив медицинских изображений. Все это делает работу врачей быстрее и удобнее», - поделился главный врач Ершовской районной больницы Алексей Нархов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».