«Поля возможностей» начинаются с Саратова и открывают новые горизонты в агробизнесе

На три дня, с 3 по 5 ноября, наш город стал площадкой для выездной образовательной программы «Поля возможностей», которая является частью Всероссийского конкурса «Я в Агро». Старт конкурсу 28 октября дала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, а его инициатором выступила активистка Российского Союза молодежи Валентина Ростова, именно в Саратове начинавшая свой путь в РСМ.Несколько дней насыщенной совместной работы – а «Поля возможностей» объединили в Саратове около 80 студентов аграрных образовательных организаций и представителей аграрных сообществ – помогли участникам не только больше узнать о современном российском АПК и карьерных возможностях в агробизнесе, но и развить свои личные навыки, научиться эффективно работать в команде и подготовить проектные инициативы для участия в конкурсе «Я в Агро».Центральным событием программы стала панельная дискуссия «Межсекторное партнерство в Агро: регион-бизнес-сообщество», которая прошла в Вавиловском университете. Участники обсудили, какие совместные конкретные шаги могут предпринять власть, общество и бизнес, чтобы сделать отрасль агропрома и жизнь на сельских территориях более привлекательной для молодежи.Также в ходе дискуссии своим опытом работы в агробизнесе со школьниками и студентами поделился молодой фермер из Духовницкого района Александр Дозоров, который не только успешно занимается аграрным производством, но и реализует ряд проектов, нацеленных на развитие территорий, профориентацию школьников и молодежи, их патриотическое воспитание, а также развитие спорта на территории района.«Поля возможностей – это хорошая стартовая площадка для участия в конкурсе «Я в Агро», который проходит под эгидой Минсельхоза России, Росмолодежи, Росстийского союза молодежи и Россельхозабанка. Всего подобные образовательные программы пройдут в 10 российских регионах от юга страны до Дальнего Востока. И для нас очень почетно, что Саратовская область стала первой, где был реализован этот проект»,- подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.