«Поля возможностей» начинаются с Саратова и открывают новые горизонты в агробизнесе

7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
На три дня, с 3 по 5 ноября, наш город стал площадкой для выездной образовательной программы «Поля возможностей», которая является частью Всероссийского конкурса «Я в Агро». Старт конкурсу 28 октября дала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, а его инициатором выступила активистка Российского Союза молодежи Валентина Ростова, именно в Саратове начинавшая свой путь в РСМ.

Несколько дней насыщенной совместной работы – а «Поля возможностей» объединили в Саратове около 80 студентов аграрных образовательных организаций и представителей аграрных сообществ – помогли участникам не только больше узнать о современном российском АПК и карьерных возможностях в агробизнесе, но и развить свои личные навыки, научиться эффективно работать в команде и подготовить проектные инициативы для участия в конкурсе «Я в Агро».

Центральным событием программы стала панельная дискуссия «Межсекторное партнерство в Агро: регион-бизнес-сообщество», которая прошла в Вавиловском университете. Участники обсудили, какие совместные конкретные шаги могут предпринять власть, общество и бизнес, чтобы сделать отрасль агропрома и жизнь на сельских территориях более привлекательной для молодежи.

Также в ходе дискуссии своим опытом работы в агробизнесе со школьниками и студентами поделился молодой фермер из Духовницкого района Александр Дозоров, который не только успешно занимается аграрным производством, но и реализует ряд проектов, нацеленных на развитие территорий, профориентацию школьников и молодежи, их патриотическое воспитание, а также развитие спорта на территории района.

«Поля возможностей – это хорошая стартовая площадка для участия в конкурсе «Я в Агро», который проходит под эгидой Минсельхоза России, Росмолодежи, Росстийского союза молодежи и Россельхозабанка. Всего подобные образовательные программы пройдут в 10 российских регионах от юга страны до Дальнего Востока. И для нас очень почетно, что Саратовская область стала первой, где был реализован этот проект»,- подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.