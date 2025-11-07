На территории области прошла акция «Подросток-досуг»

просмотров: 216

С 25 октября 2025 года по 2 ноября 2025 года в области прошла профилактическая акция «Подросток-досуг».Акция была направлена на организацию досуговой занятости подростков, которые состоят на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении.В рамках акции были проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение детей в культурно – досуговую деятельность.27 октября 2025 года в рамках профилактической акции состоялась открытая тренировка под руководством Даци Дациева, направленная на пропаганду здорового образа жизни, полезного досуга и профилактику негативных привычек среди молодежи.На территории Советского района в рамках акции педагогами Районного дома детства и юношества были проведены лекции в музейной комнате «Память». После посещения музея ребятам рассказали о волонтерах, изготавливающих маскировочные сети, проведен мастер-класс по плетению сетей.В Романовском районе воспитанники школы с. Мордовский Каравай приняли участие в досуговом мероприятии «Посиделки вокруг самовара». Ребята познакомились с историей изготовления самоваров на Руси, его стоимостью в разные века и узнали, почему самовар можно считать одним из символов народного единства.Помимо развлекательных мероприятий проводились информационно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и волонтерской деятельности среди подростков.«Досуг играет важную роль в формировании личности несовершеннолетних. Участие в социально позитивных мероприятиях способствует переориентации интересов и социальных установок несовершеннолетних правонарушителей, а также отказу от противоправного поведения», - отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода.