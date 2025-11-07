7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
На территории области прошла акция «Подросток-досуг»

На территории области прошла акция «Подросток-досуг»


С 25 октября 2025 года по 2 ноября 2025 года в области прошла профилактическая акция «Подросток-досуг».

Акция была направлена на организацию досуговой занятости подростков, которые состоят на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении.

В рамках акции были проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение детей в культурно – досуговую деятельность.

27 октября 2025 года в рамках профилактической акции состоялась открытая тренировка под руководством Даци Дациева, направленная на пропаганду здорового образа жизни, полезного досуга и профилактику негативных привычек среди молодежи.

На территории Советского района в рамках акции педагогами Районного дома детства и юношества были проведены лекции в музейной комнате «Память». После посещения музея ребятам рассказали о волонтерах, изготавливающих маскировочные сети, проведен мастер-класс по плетению сетей.

В Романовском районе воспитанники школы с. Мордовский Каравай приняли участие в досуговом мероприятии «Посиделки вокруг самовара». Ребята познакомились с историей изготовления самоваров на Руси, его стоимостью в разные века и узнали, почему самовар можно считать одним из символов народного единства.

Помимо развлекательных мероприятий проводились информационно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и волонтерской деятельности среди подростков.

«Досуг играет важную роль в формировании личности несовершеннолетних. Участие в социально позитивных мероприятиях способствует переориентации интересов и социальных установок несовершеннолетних правонарушителей, а также отказу от противоправного поведения», - отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода.