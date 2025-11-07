7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В рамках Всероссийского проекта «Я в Агро» состоялась панельная дискуссия с молодежью

В Кванториуме Вавиловского университета прошла панельная дискуссия «Межсекторное партнёрство в Агро: регион – бизнес – сообщество», в рамках которой молодые люди смогли задать интересующие вопросы экспертам.

Спикеры рассказали о создании «бесшовной» траектории для молодых специалистов — от агроклассов до трудоустройства в АПК; о формировании Российским союзом молодежи сообщества сельских лидеров и предпринимателей и призвали бизнес активнее поддерживать молодых специалистов.