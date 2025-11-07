В рамках Всероссийского проекта «Я в Агро» состоялась панельная дискуссия с молодежью

просмотров: 197

В Кванториуме Вавиловского университета прошла панельная дискуссия «Межсекторное партнёрство в Агро: регион – бизнес – сообщество», в рамках которой молодые люди смогли задать интересующие вопросы экспертам.Спикеры рассказали о создании «бесшовной» траектории для молодых специалистов — от агроклассов до трудоустройства в АПК; о формировании Российским союзом молодежи сообщества сельских лидеров и предпринимателей и призвали бизнес активнее поддерживать молодых специалистов.