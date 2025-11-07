Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО

просмотров: 251

В Саратовской области получатели услуг комплексных центров социального обслуживания населения в рамках технологии «Социальный туризм» посещают музеи СВО.В музее специальной военной операции в Ртищево побывали старшие из районного центра соцобслуживания. «Серебряный» волонтер Наталия Короткова рассказала гостям о мужестве и героизме земляков-ртищевцев.«Знакомство с материалами музея оставило глубокий след в наших сердцах и позволило по-новому взглянуть на происходящее», – поделилась впечатлением специалист центра Ольга Левченко.Получатели социальных услуг перелюбского комплексного центра посетили музей истории СВО в Саратове. Экскурсовод познакомила присутствующих с экспозициями, историческими документами, предметами, наградными знаками, рассказывающими об участниках Великой Отечественной войны и о героях-воинах, принимавших участие в СВО.«Материал о павших героях в музее представлен в электронном виде – это фотографии саратовцев, погибших в ходе специальной военной операции, проявивших мужество и героизм и награжденных государственными наградами. Экспонаты привозили из боевых командировок сотрудники ОМОН, волонтеры общественных организаций, выезжавшие на Донбасс с гуманитарной помощью, семьи военнослужащих передавали личные вещи защитников Родины. Мы испытали сильные эмоции и еще больше стали гордиться нашими ребятами», – прокомментировали участники выездной экскурсии.В музее истории СВО Саратова также побывали получатели услуг комплексного центра социального обслуживания Марксовского района.Краснопартизанский музей истории СВО посетили «серебряные» волонтеры центра соцобслуживания района. Хранитель музейных ценностей Марина Ежова провела экскурсию по выставке фронтовых писем, а также экспонатам специальной военной операции.Старшие центра соцобслуживания Ивантеевского района совершили экскурсию в местный Музей истории СВО. Они познакомились с основной экспозицией – экспонатами с передовой, личными вещами военнослужащих, предметами военной экипировки, фронтового быта, а также посмотрели военно-патриотический фильм.