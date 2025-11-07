7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО

Новости
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО


В Саратовской области получатели услуг комплексных центров социального обслуживания населения в рамках технологии «Социальный туризм» посещают музеи СВО.

В музее специальной военной операции в Ртищево побывали старшие из районного центра соцобслуживания. «Серебряный» волонтер Наталия Короткова рассказала гостям о мужестве и героизме земляков-ртищевцев.

«Знакомство с материалами музея оставило глубокий след в наших сердцах и позволило по-новому взглянуть на происходящее», – поделилась впечатлением специалист центра Ольга Левченко.

Получатели социальных услуг перелюбского комплексного центра посетили музей истории СВО в Саратове. Экскурсовод познакомила присутствующих с экспозициями, историческими документами, предметами, наградными знаками, рассказывающими об участниках Великой Отечественной войны и о героях-воинах, принимавших участие в СВО.

«Материал о павших героях в музее представлен в электронном виде – это фотографии саратовцев, погибших в ходе специальной военной операции, проявивших мужество и героизм и награжденных государственными наградами. Экспонаты привозили из боевых командировок сотрудники ОМОН, волонтеры общественных организаций, выезжавшие на Донбасс с гуманитарной помощью, семьи военнослужащих передавали личные вещи защитников Родины. Мы испытали сильные эмоции и еще больше стали гордиться нашими ребятами», – прокомментировали участники выездной экскурсии.

В музее истории СВО Саратова также побывали получатели услуг комплексного центра социального обслуживания Марксовского района.

Краснопартизанский музей истории СВО посетили «серебряные» волонтеры центра соцобслуживания района. Хранитель музейных ценностей Марина Ежова провела экскурсию по выставке фронтовых писем, а также экспонатам специальной военной операции.

Старшие центра соцобслуживания Ивантеевского района совершили экскурсию в местный Музей истории СВО. Они познакомились с основной экспозицией – экспонатами с передовой, личными вещами военнослужащих, предметами военной экипировки, фронтового быта, а также посмотрели военно-патриотический фильм.