Саратовцев приглашают пройти тестирование по финансовой грамотности

С 27 октября 2025 года в рамках шестого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» запущено тестирование «Думай о будущем: страхование и накопления». Новый тест посвящен оценке знаний финансово-цифровой безопасности семьи.Тест доступен по ссылке: https://моифинансы.рф/quizes/1ee82b19-ee5e-484c-a995-b784dc3a33b7/Пройти тестирование может любой пользователь портала моифинансы.рф. в рамках VI этапа эстафеты https://моифинансы.рф/estafeta/dumaj-o-budushem-strahovanie-i-nakopleniya/.Перед началом тестирования необходимо авторизоваться в одной из социальных сетей. Перед началом прохождения теста пользователь указывает регион, за который он будет соревноваться – Саратовская область. Напоминаем, что Саратовская область стала лидером четвертого этапа Всероссийской просветительской Эстафеты «Мои финансы» и возглавила рейтинг самых активных регионов страны.