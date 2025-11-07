Саратовцев приглашают пройти тестирование по финансовой грамотности

7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
С 27 октября 2025 года в рамках шестого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» запущено тестирование «Думай о будущем: страхование и накопления». Новый тест посвящен оценке знаний финансово-цифровой безопасности семьи.

Тест доступен по ссылке: https://моифинансы.рф/quizes/1ee82b19-ee5e-484c-a995-b784dc3a33b7/

Пройти тестирование может любой пользователь портала моифинансы.рф. в рамках VI этапа эстафеты https://моифинансы.рф/estafeta/dumaj-o-budushem-strahovanie-i-nakopleniya/.

Перед началом тестирования необходимо авторизоваться в одной из социальных сетей. Перед началом прохождения теста пользователь указывает регион, за который он будет соревноваться – Саратовская область. Напоминаем, что Саратовская область стала лидером четвертого этапа Всероссийской просветительской Эстафеты «Мои финансы» и возглавила рейтинг самых активных регионов страны.