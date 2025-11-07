Саратовец Сергей Пригода стал победителем «Абилимпикса»

просмотров: 200

Подведены итоги Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие более тысячи конкурсантов, в том числе 90 ветеранов специальной военной операции.В Москве на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев Центр» участники демонстрировали свои навыки по 15 профессиональным компетенциям: от программирования и управления беспилотниками до ремесленных и творческих направлений.От Саратовской области на чемпионате при поддержке регионального отделения фонда «Защитники Отечества» выступил ветеран специальной военной операции Сергей Пригода. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение и был удостоен ордена Мужества. В настоящее время он является финалистом региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Летом 2025 года Сергей Геннадьевич занял второе место на отборочном этапе «Абилимпикса» в Казани, пробившись в финал национального чемпионата.На московском этапе саратовский ветеран вновь добился выдающегося результата. В условиях жесткой конкуренции он проявил высочайший уровень подготовки и мастерства, завоевав первое место в компетенции «Массажист».«Чемпионат «Абилимпикс» наглядно демонстрирует, насколько важны профессионализм и трудолюбие каждого человека вне зависимости от обстоятельств. История Сергея вдохновляет своей силой духа и стремлением достигать высоких целей несмотря ни на что. Его победа – яркий пример того, что стремление к совершенству и вера в себя способны преодолеть любые трудности», – отметил министр образования Саратовской области Александр Пажитнев.«Победа саратовского ветерана Сергея Пригоды на «Абилимпиксе» – яркое свидетельство того, что если человек поставил перед собой цель, то его не остановят ни травмы, ни испытания, ни жизненные трудности. Его пример вдохновляет: он показывает, что, какой бы сложной ни была наша жизнь, важно ставить перед собой большие цели, стремиться к их достижению и учиться жить по-новому несмотря ни на что», – подчеркнул руководитель саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов.«Хочу выразить большую благодарность всем, кто за меня болел, саратовскому филиалу фонда «Защитники Отечества», правительству Саратовской области, моему эксперту Олегу Анатольевичу Бочкареву, который помогал мне идти к этой вершине, финалу, а также руководителю саратовского отделения «Абилимпикс» Анне Латынской. От чемпионата и победы получил море эмоций и стимул развиваться дальше», – поделился Сергей Пригода.Всего победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации.