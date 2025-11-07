Специалисты саратовского завода монтируют стальные резервуары в бухте Север при температуре – 40°C.

просмотров: 240

Саратовский завод РМК изготовил и приступил к монтажу резервуаров для нового нефтеналивного терминала в Енисейском заливе. Работы на западе полуострова Таймыр в районе бухты Север ведутся при температуре – 40°C. Планируется, что они будут закончены до конца 2025 года.В течение 8 месяцев 2025 года саратовское предприятие уже изготовило и поставило в бухту Север 7 комплектов стальных вертикальных резервуаров объемом 30 тысяч м3 каждый.Благодаря высокому качеству продукции и строгому соблюдению сроков завод получил еще один заказ, изготовил и начал отгрузки 2 комплектов стальных вертикальных резервуаров общим объемом 7 тысяч м3.Изделия предназначены для хранения сточной и противопожарной воды на нефтеналивном терминале в районе бухты Север и способны выдержать температурные перепады от – 40°C до + 20°C. Срок их службы составляет не менее 20 лет.