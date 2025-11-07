7 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 07 ноября
Современные маломерные судна помогают спасателям предотвратить беду
14:40 | 07 ноября
В Саратовской области улучшается лекарственное обеспечение больных ревматологическими заболеваниями
13:30 | 07 ноября
Анжелика Косачева — бронзовый призёр чемпионата мира в Египте
12:30 | 07 ноября
Саратовский выпускник Президентской программы прошел стажировку в Китае
12:23 | 07 ноября
ТИЦ приглашает стать туристом в своём регионе
11:30 | 07 ноября
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны
10:55 | 07 ноября
Первые впечатляющие результаты работы нового подразделения – ПО № 3 Саратовской городской поликлиники № 9
10:54 | 07 ноября
«Самый лучший папа – 2025»: победителем областного конкурса стал Дмитрий Кузьменко из Энгельса
09:37 | 07 ноября
Специалисты центров соцобслуживания населения организовали экскурсионные маршруты для старшего поколения в музеи СВО
09:36 | 07 ноября
Частушечный батл, национальные хороводы, цемараты и пачаты: в социозащитных учреждениях области встретили День народного единства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Специалисты саратовского завода монтируют стальные резервуары в бухте Север при температуре – 40°C.

Новости
Специалисты саратовского завода монтируют стальные резервуары в бухте Север при температуре – 40°C.


Саратовский завод РМК изготовил и приступил к монтажу резервуаров для нового нефтеналивного терминала в Енисейском заливе. Работы на западе полуострова Таймыр в районе бухты Север ведутся при температуре – 40°C. Планируется, что они будут закончены до конца 2025 года.

В течение 8 месяцев 2025 года саратовское предприятие уже изготовило и поставило в бухту Север 7 комплектов стальных вертикальных резервуаров объемом 30 тысяч м3 каждый.

Благодаря высокому качеству продукции и строгому соблюдению сроков завод получил еще один заказ, изготовил и начал отгрузки 2 комплектов стальных вертикальных резервуаров общим объемом 7 тысяч м3.

Изделия предназначены для хранения сточной и противопожарной воды на нефтеналивном терминале в районе бухты Север и способны выдержать температурные перепады от – 40°C до + 20°C. Срок их службы составляет не менее 20 лет.