Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»

Подведены итоги регионального этапа V Всероссийского конкурса «Ученик года – 2025» среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области. В соревновании приняли участие более 160 школьников региона, которые боролись за победу в семи номинациях.Победителем конкурса в номинации «Патриот года» стала воспитанница Регионального центра допризывной подготовки Кузнецова Валерия, обучающаяся 9 класса лицея № 53. Валерия является активным участником военно-патриотических объединений «Пламя» и «Калибр», а также занимается в вокальном объединении «Тоника».