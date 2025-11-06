В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества

просмотров: 76

На базе саратовского Театрального института СГК прошел III областной фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества «Перевоплощение», посвященный 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова. Конкурс театрального творчества собрал более 80 участников из 12 муниципальных районов области. В их числе участники нового сезона фестиваля ПФО "Театральное Приволжье".Оценивало мастерство участников профессиональное жюри, которое возглавил директор Театрального института СГК им. Л.В. Собинова, председатель регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" Роман Сопко.Настоящим подарком для всех участников фестиваля-конкурса стало выступление студентов 2 курса мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея и Любови Баголей. В их исполнении прозвучал отрывок из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин».На конкурсе были представлены две номинации театр «Малых форм» и «Художественное слово» (индивидуальное прочтение).Конкурс был ярким и разножанровым, участники исполняли произведения из репертуара О.П. Табакова.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.