6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. завершился X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие», который объединил молодых талантов со всей страны.

В юбилейном сезоне проекта приняли участие двенадцать коллективов из Саратовской, Томской, Кемеровской, Ярославской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского краев, Республики Башкортостан, Пермского края, Чувашской и Удмуртской Республик и города Москва.

По итогам соревнований образцовый ансамбль спортивно-бального танца Dance Class из Саратовской области вошел в число суперфиналистов и занял почетное 3 место в общем зачёте, а также был удостоен Спецприза от VK за наибольшее количество голосов в зрительском голосовании ВКонтакте.

Все трансляции и ежедневные видеоролики проекта «ВДвижении.Лучшие» размещены в VK Видео и в официальном сообществе Программы «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодёжи ВКонтакте.