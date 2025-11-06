X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!

просмотров: 87

На базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. завершился X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие», который объединил молодых талантов со всей страны.В юбилейном сезоне проекта приняли участие двенадцать коллективов из Саратовской, Томской, Кемеровской, Ярославской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского краев, Республики Башкортостан, Пермского края, Чувашской и Удмуртской Республик и города Москва.По итогам соревнований образцовый ансамбль спортивно-бального танца Dance Class из Саратовской области вошел в число суперфиналистов и занял почетное 3 место в общем зачёте, а также был удостоен Спецприза от VK за наибольшее количество голосов в зрительском голосовании ВКонтакте.Все трансляции и ежедневные видеоролики проекта «ВДвижении.Лучшие» размещены в VK Видео и в официальном сообществе Программы «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодёжи ВКонтакте.