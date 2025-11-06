X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
На базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. завершился X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие», который объединил молодых талантов со всей страны.
В юбилейном сезоне проекта приняли участие двенадцать коллективов из Саратовской, Томской, Кемеровской, Ярославской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского краев, Республики Башкортостан, Пермского края, Чувашской и Удмуртской Республик и города Москва.
По итогам соревнований образцовый ансамбль спортивно-бального танца Dance Class из Саратовской области вошел в число суперфиналистов и занял почетное 3 место в общем зачёте, а также был удостоен Спецприза от VK за наибольшее количество голосов в зрительском голосовании ВКонтакте.
Все трансляции и ежедневные видеоролики проекта «ВДвижении.Лучшие» размещены в VK Видео и в официальном сообществе Программы «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодёжи ВКонтакте.