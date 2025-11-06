6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области продолжается работа по оказанию помощи жильцам пострадавшего дома на улице Блинова.

Напомним, по решению губернатора Романа Бусаргина жильцам этого дома выдали свидетельства о предоставлении материальной помощи на приобретение аналогичного жилого помещения. В настоящее время все 53 собственника (35 квартир), обратившиеся в министерство строительства и ЖКХ региона, получили такие сертификаты на общую сумму около 161 млн рублей.

«С документами о приобретении нового жилого помещения в министерство уже обратился 51 собственник, это 33 квартиры, то есть, они подобрали себе новые квартиры. При этом выплаты перечислены 48 собственникам 31 квартиры - эти граждане улучшили свои жилищные условия. Документы остальных находятся в работе, в ближайшее время всем должны быть направлены выплаты», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.