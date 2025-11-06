48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов

просмотров: 170

В Саратовской области продолжается работа по оказанию помощи жильцам пострадавшего дома на улице Блинова.Напомним, по решению губернатора Романа Бусаргина жильцам этого дома выдали свидетельства о предоставлении материальной помощи на приобретение аналогичного жилого помещения. В настоящее время все 53 собственника (35 квартир), обратившиеся в министерство строительства и ЖКХ региона, получили такие сертификаты на общую сумму около 161 млн рублей.«С документами о приобретении нового жилого помещения в министерство уже обратился 51 собственник, это 33 квартиры, то есть, они подобрали себе новые квартиры. При этом выплаты перечислены 48 собственникам 31 квартиры - эти граждане улучшили свои жилищные условия. Документы остальных находятся в работе, в ближайшее время всем должны быть направлены выплаты», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.