Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы

Военнослужащий Федор А. высказал слова благодарности жителям Ленинского района«От всех тех, кто сегодня защищает Родину с оружием в руках выражаю вам благодарность за защиту решения по строительству новой школы для наших детей. Сегодня вы здесь, в Саратове защищаете их, также как мы защищаем на передовой», - поделился защитник.Федор отметил, прибыв в краткосрочный отпуск, он был неприятно удивлен, что жителям пришлось отстаивать права своих детей на достойное получение образования у противников строительства новой школы, решение о строительстве которой было принято по многочисленным просьбам жителей района.Напомним, до получения разрешения на строительство профессиональные провокаторы, в числе которых Налимова, Елизарова, Игуменова и Таниди, неоднократно выступали организаторами несогласованных публичных мероприятий против строительства школы.По мнению многих жителей вышеупомянутые гражданки действовали в интересах бизнесменов, находящихся за рубежом, которые ранее пытались продать региону территорию бывшего завода «Карат».«Сегодня мы воюем там, за линией фронта, с оружием в руках, защищая суверенитет и интересы нашей страны. А вы воюете здесь, в тылу, против информационной грязи и внутренних врагов, которые пытаются подорвать наше единство, интересы граждан.Вместе мы выступаем за Родину единым фронтом. Не дадим ни единого шанса тем, кто сегодня пытается разрушить нашу страну изнутри! Победа будет за нами!», - подчеркнул член «Боевого братства» Федор А.