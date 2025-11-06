6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
Новости / Спорт
В Саратове с 13 по 15 ноября пройдут Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих «Защитник» и чемпионат России по дисциплине «Удар на силу». Местом проведения станет спортивный комплекс «Протон-Арена» (ул. Тархова, 64).

Турнир проводится по инициативе Благотворительного фонда содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник», при поддержке Федерации бокса России, министерства спорта Саратовской области, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии России, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества.

Ожидается участие сильнейших боксёров-военнослужащих из восьми федеральных округов Российской Федерации - представителей Вооружённых Сил и войск Национальной гвардии.

Вход для зрителей на все дни соревнований свободный. Официальное открытие 13 ноября в 17.00.