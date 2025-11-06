В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»

просмотров: 186

В Саратове с 13 по 15 ноября пройдут Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих «Защитник» и чемпионат России по дисциплине «Удар на силу». Местом проведения станет спортивный комплекс «Протон-Арена» (ул. Тархова, 64).Турнир проводится по инициативе Благотворительного фонда содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник», при поддержке Федерации бокса России, министерства спорта Саратовской области, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии России, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества.Ожидается участие сильнейших боксёров-военнослужащих из восьми федеральных округов Российской Федерации - представителей Вооружённых Сил и войск Национальной гвардии.Вход для зрителей на все дни соревнований свободный. Официальное открытие 13 ноября в 17.00.