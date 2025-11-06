Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию

просмотров: 175

Спортивные занятия в комплексном центре социального обслуживания населения Лысогорского района помогают получателям услуг «серебряного» возраста привести в порядок не только физическое и психическое состояние организма, но и разнообразить досуг.С помощью занятий на тренажерах старшие укрепляют мышцы и разрабатывают суставы, а также с удовольствием общаются и делятся рецептами полезного питания. Благодаря тренировкам на постоянной основе пожилым людям удается поддерживать физическую форму и хорошее настроение.Кроме того, большой популярностью пользуется «Школа восстановления «Шаг за шагом». Активные тренировки продолжаются и в «Зале для занятий адаптивной физкультурой». Любители активного образа жизни и свежего воздуха занимаются скандинавской ходьбой.Напомним, что все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.