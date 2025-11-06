Саратовская область - в числе лидеров по уровню конкуренции в закупках

6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовская область вошла в тройку лидеров по уровню конкуренции в закупках по итогам 2024 года. В числе лучших также Тамбовская и Вологодская области. Итоги озвучили в рамках регионального семинара-совещания Федеральной антимонопольной службы России в Екатеринбурге.

«При проведении оценки специалисты анализируют количество поступивших заявок, процент экономии по результатам процедур, количество допущенных участников, число жалоб. Мониторинг позволяет отслеживать динамику изменений конкурентной среды и воздействие принимаемых мер в сфере госзакупок, что в целом способствует повышению эффективности закупочной деятельности»,
- рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.

Участники семинара обсудили также актуальные вопросы применения законодательства о закупках, привлечение к административной ответственности, судебную практику и приоритетные направления антикартельной деятельности.