Саратовская область - в числе лидеров по уровню конкуренции в закупках

Саратовская область вошла в тройку лидеров по уровню конкуренции в закупках по итогам 2024 года. В числе лучших также Тамбовская и Вологодская области. Итоги озвучили в рамках регионального семинара-совещания Федеральной антимонопольной службы России в Екатеринбурге.«При проведении оценки специалисты анализируют количество поступивших заявок, процент экономии по результатам процедур, количество допущенных участников, число жалоб. Мониторинг позволяет отслеживать динамику изменений конкурентной среды и воздействие принимаемых мер в сфере госзакупок, что в целом способствует повышению эффективности закупочной деятельности»,- рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.Участники семинара обсудили также актуальные вопросы применения законодательства о закупках, привлечение к административной ответственности, судебную практику и приоритетные направления антикартельной деятельности.