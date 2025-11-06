Для 110 спортивных учреждений и колледжей Саратовской области создадут новые сайты

просмотров: 176

В этом году для 47 учреждений среднего профессионального образования и 63 учреждений в сфере спорта создаются новые сайты. Для их создания используется единая облачная платформа «Госвеб», включающая конструктор и унифицированные шаблоны, соответствующие типу учреждений. Данный подход используется для удобства пользователей, упрощая поиск необходимой информации.«За счет участия в федеральном проекте мы экономим бюджетные средства на техническую поддержку, администрирование и информационную безопасность при разработке и эксплуатации веб-сайтов, так как эти процессы обеспечиваются Минцифры России на безвозмездной основе.Все созданные сайты с помощью конструктора «Госвеб» соответствуют требованиям федерального законодательства, а также надежно защищены, так как находятся в контуре портала Госуслуг»,- отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.Участниками проекта «Госвеб» в Саратовской области уже являются более 1,5 тыс. учреждений: органы местного самоуправления области; общеобразовательные учреждения; дошкольные образовательные учреждения; социально ориентированные некоммерческие организации.До конца года планируется создать еще для 100 учреждений дополнительного образования на территории области.