6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Для 110 спортивных учреждений и колледжей Саратовской области создадут новые сайты

Новости
Для 110 спортивных учреждений и колледжей Саратовской области создадут новые сайты


В этом году для 47 учреждений среднего профессионального образования и 63 учреждений в сфере спорта создаются новые сайты. Для их создания используется единая облачная платформа «Госвеб», включающая конструктор и унифицированные шаблоны, соответствующие типу учреждений. Данный подход используется для удобства пользователей, упрощая поиск необходимой информации.

«За счет участия в федеральном проекте мы экономим бюджетные средства на техническую поддержку, администрирование и информационную безопасность при разработке и эксплуатации веб-сайтов, так как эти процессы обеспечиваются Минцифры России на безвозмездной основе.
Все созданные сайты с помощью конструктора «Госвеб» соответствуют требованиям федерального законодательства, а также надежно защищены, так как находятся в контуре портала Госуслуг»,
- отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

Участниками проекта «Госвеб» в Саратовской области уже являются более 1,5 тыс. учреждений: органы местного самоуправления области; общеобразовательные учреждения; дошкольные образовательные учреждения; социально ориентированные некоммерческие организации.

До конца года планируется создать еще для 100 учреждений дополнительного образования на территории области.