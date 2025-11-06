Юные участники «Театрального Приволжья» познакомились с саратовской художественной школой

просмотров: 188

Саратов — город с богатейшими культурными традициями. Именно такие яркие явления, как Саратовская театральная школа и Саратовская школа живописи, определяют его особое место в общероссийском культурном ландшафте.Чтобы юные участники фестиваля «Театральное Приволжье» лучше понимали феномен саратовской живописи, одно из занятий по истории изобразительного искусства было посвящено масштабной выставке «Миры саратовских художников» в Радищевском музее.Этот выставочный проект поистине уникален: он объединил более 250 арт-объектов современных саратовских авторов, выполненных в форме шаров. Каждый шар символизирует целый мир или планету отдельного художника.Идея принадлежит саратовскому коллекционеру Игорю Аскасеву, а одним из кураторов выступила Елена Дорогина. Она рассказала юным театралам о концепции выставки, а также об основных стилистических и образных системах саратовского искусства. Ребята с интересом разгадывали смыслы, искали символы и исследовали многообразную вселенную местной художественной сцены.Впереди одаренных детей ждёт написание эссе, в котором они поделятся своими впечатлениями от увиденного.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.