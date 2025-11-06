6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Юные участники «Театрального Приволжья» познакомились с саратовской художественной школой

Новости / Культура
Юные участники «Театрального Приволжья» познакомились с саратовской художественной школой


Саратов — город с богатейшими культурными традициями. Именно такие яркие явления, как Саратовская театральная школа и Саратовская школа живописи, определяют его особое место в общероссийском культурном ландшафте.

Чтобы юные участники фестиваля «Театральное Приволжье» лучше понимали феномен саратовской живописи, одно из занятий по истории изобразительного искусства было посвящено масштабной выставке «Миры саратовских художников» в Радищевском музее.

Этот выставочный проект поистине уникален: он объединил более 250 арт-объектов современных саратовских авторов, выполненных в форме шаров. Каждый шар символизирует целый мир или планету отдельного художника.

Идея принадлежит саратовскому коллекционеру Игорю Аскасеву, а одним из кураторов выступила Елена Дорогина. Она рассказала юным театралам о концепции выставки, а также об основных стилистических и образных системах саратовского искусства. Ребята с интересом разгадывали смыслы, искали символы и исследовали многообразную вселенную местной художественной сцены.

Впереди одаренных детей ждёт написание эссе, в котором они поделятся своими впечатлениями от увиденного.

Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.